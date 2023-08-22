Андрей Воробьёв: Основное внимание оперативных служб — падению БПЛА в Красногорске

Фото: Фотобанк Московской области
При падении обломков сбитого БПЛА в Подмосковье никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, при этом призвав жителей Московской области сохранять спокойствие. По словам Воробьёва, основное внимание оперативных служб сейчас приковано к тому из двух дронов, который был сбит в Красногорске.
«Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Также он сообщил, что глава Красногорска Дмитрий Волков «сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами».
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