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Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе

20 сентября 2023, 11:08
Андрей Воробьёв: Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели.
«Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. Ещё двоих госпитализировали, к сожалению, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших. Мои соболезнования семьям. Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели. Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв сообщил, что направляется в пункт временного размещения эвакуированных жителей. Он отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.


20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.

В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе.

Мать с ребёнком достали из‑под завалов разрушенного дома в Балашихе.

Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали.



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#дома
#андрей воробьёв
#взрыв бытового газа
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Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва девятиэтажки в Балашихе
20 сентября 2023, 11:12

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Свидетели рассказали о взрыве газа, произошедшем в многоэтажке на улице Октябрьской в Балашихе.
«Я находился на рабочем месте. Дом затрясся, поднялась пыль на улице, был грохот просто устрашающий, полетел бетон с потолка. Мы выбежали, на лестнице стекла уже лежали, повылетало всё. Побежали туда, там люди кричат. Кто-то кого-то вытаскивать пытался, до того момента, пока не приехали службы», – рассказал, сотрудник кофейни, расположенной в доме, Никита Зинченко
Жительница дома Мария Фёдорова находилась в момент ЧП на улице.
«Услышала грохот, потом подхожу к нашему подъезду, а всё вылетело уже. Мои окна тоже, я на девятом этаже живу», – сказала Фёдорова.
Взрыв произошел около 8:20 на четвёртом этаже девятиэтажного дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Два человека погибли, три пострадали. Под завалами ещё могут оставаться люди. 
 
На месте работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе

В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме

Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали
 

#балашиха
#взрыв бытового газа
#дом
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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Истребитель Су-34 рухнул в Воронежской области
20 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

В Воронежской области потерпел крушение российский истребитель Су-34. Пилоты смогли катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Крушение самолета произошло недалеко от посёлка Колодезный в Воронежской области. После его падения  начался сильный пожар. По предварительным данным, у самолета отказала стойка шасси.

12 сентября в Минобороны РФ также сообщили, что бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал.


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#самолет
#человек
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Жильцы дома в Балашихе сообщили о проверке оборудования газовиками накануне взрыва
20 сентября 2023, 10:43

Фото: Мособлгаз

Сотрудники газовой службы проверяли оборудование в девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихе, где произошёл взрыв, за три дня до инцидента. Об этом сообщил ТАСС один из жильцов дома.
«17 сентября сотрудники газовой службы проверяли оборудование в доме. Всего в нём девять этажей и пять подъездов», - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в 08:21 в Балашихе на Октябрьской улице прогремел взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. Обрушились третий, четвёртый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, наблюдается задымление. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим. В доме отключены свет и вода. 
 
После взрыва газа госпитализированы двое мужчин, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф. Погибла женщина. 

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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе

В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме

Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали
 

#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#взрыв бытового газа
#балашиха
#дом
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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе
20 сентября 2023, 10:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На месте взрыва в девятиэтажке в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи, а также шесть бригад территориального центра медицины катастроф. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подтвердил данные об одном погибшем. Как минимум трое пострадали, одному из них потребовалась госпитализация, написал глава региона в своём телеграм-канале.  
«Всех жителей пострадавших квартир размещают в ДК «Балашиха» – там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь. Сам буду на месте через несколько минут. Проведу штаб, окажем всю возможную помощь жителям», – отметил Воробьёв
Ранее он подтвердил, что сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. 
 
По словам главы региона, обрушились 3, 4 и 5 этажи. Повреждено не менее 10 квартир, на месте ЧП наблюдается задымление. Представители экстренных служб оказывают помощь пострадавшим. 
 
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со взрывом газа в Балашихе. В Главном следственном управлении СКР по Московской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме

Из взорвавшегося дома в Балашихе достали пострадавшего в крови

Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали
 

#губернатор
#андрей воробьёв
#балашиха
#газ
#взрыв бытового газа
#московская область
#подмосковье
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Мать с ребёнком достали из‑под завалов разрушенного дома в Балашихе
20 сентября 2023, 10:11

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Спасателям удалось достать ребёнка и его маму из-под завалов дома на Октябрьской улице Балашихи, где произошёл взрыв газа.
На данный момент матери и ребёнку оказывают помощь медики, сообщает SHOT.

Одного из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе спасатели достали из квартиры на первом этаже. По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. На данный момент он находится под наблюдением врачей.

К разрушенному жилому дому прибыл глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме.

Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.

Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе.

#спасатели
#дело
#балашиха
#помощь
#квартиры
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#видео
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#дома
#взрыв газа
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Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали
20 сентября 2023, 10:00

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Жильцов девятиэтажки подмосковной Балашихе, где произошёл взрыв газа и обрушились три этажа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Как сказал собеседник агентства, людям организовали чай и выдали всё необходимое.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что сегодня в 8:20 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. 
 
По словам главы региона, обрушились 3, 4 и 5 этажи. Повреждено не менее 10 квартир, на месте ЧП наблюдается задымление. 
 
Представители экстренных служб оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор региона по безопасности Роман Каратаев
 
Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, по предварительным данным, два человека найдены под завалами без признаков жизни. Ещё двоих извлекли живыми, их отправили в больницу. 
 
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со взрывом газа в Балашихе, сообщило надзорное ведомство в своём телеграм-канале. 
 
Ранее в Главном следственном управлении СКР по Московской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме

Из взорвавшегося дома в Балашихе достали пострадавшего в крови

Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе




 

#балашиха
#чп
#взрыв
#взрыв бытового газа
#дом
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балашихе
20 сентября 2023, 09:59

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом многоэтажном доме на улице Октябрьской в Балашихе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.

В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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Из взорвавшегося дома в Балашихе достали пострадавшего в крови.

Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе.
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#взрыв
#дома
#взрыв газа
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Из взорвавшегося дома в Балашихе достали пострадавшего в крови
20 сентября 2023, 09:27

Фото: istockphoto / hxdbzxy

Спасатели извлекли одного из пострадавших при взрыве газа в доме на Октябрьской улице Балашихи, мужчина находился в квартире на первом этаже, сообщает SHOT.
Одного из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе спасатели достали из квартиры на первом этаже.

По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. На данный момент он находится под наблюдением врачей.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме.

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Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе.
#спасатели
#квартиры
#видео
#взрыв
#мужчина
#дома
#взрыв газа
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Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе
20 сентября 2023, 09:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

По меньшей мере два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Балашихе. Такие данные приводит Telegram-канал Mash.
Одной из жертв трагедии стала женщина. Ее придавило бетонной плитой в результате обрушения нескольких этажей дома. Её личность пока устанавливается. При этом по данным «112», пострадали два человека. Еще два находятся под завалами. Также из под завалов спасли мужчину с ребенком, им оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают спасательно-поисковую операцию.

На место трагедии уже приехал глава Балашихи Сергей Юров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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#спасатели
#женщина
#взрыв
#дома
#взрыв газа
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