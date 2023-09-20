Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе

«Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. Ещё двоих госпитализировали, к сожалению, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших. Мои соболезнования семьям. Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели. Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Андрей Воробьёв сообщил, что направляется в пункт временного размещения эвакуированных жителей. Он отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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