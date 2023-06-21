Андрей Воробьёв прокомментировал падение беспилотников в Подмосковье

Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва
Губернатор Подмосковья рассказал про падение БПЛА в Наро-Фоминском городском округе
Андрей Воробьёв прокомментировал падение беспилотника в Подмосковье.
Губернатор отметил, что в данный момент на месте инцидента работают спецслужбы. Территория сейчас оцеплена, проводится проверка. Он подчеркнул, что при падении БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже нет.
Глава региона попросил жителей муниципалитета сохранять спокойствие.
Напомним, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623).
Ранее «Радио 1» сообщало, что беспилотник упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.
«Сегодня два аппарата самолётного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона попросил жителей муниципалитета сохранять спокойствие.
Напомним, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623).
Ранее «Радио 1» сообщало, что беспилотник упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.
Яна Таёжная