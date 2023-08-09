Ангар в Сергиевом Посаде, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен

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Мощный взрыв, прогремевший в Сергиев Посаде, по предварительным данным, произошел в ангаре на площади в 1600 квадратных метров, сообщает канал Telegram-112.
По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.
Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
В настоящий момент известно о 25 пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы, идет разбор завалов.
Сообщается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев экстренно отправился на место взрыв в Сергиевом Посаде.
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Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
Сообщается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев экстренно отправился на место взрыв в Сергиевом Посаде.
«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», - заявил глава региона.
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Евгения Парфентьева