Ангарский маньяк получил еще 10 лет колонии — он признался в новых убийствах

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Суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который убил более 80 человек. Он получил еще 10 лет колонии по новому делу по трем эпизодам. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В октябре 1997 года и марте 1998 года он убил двух женщин, задушив их. Их тела были найдены на берегу реки Ангара. Одну из девушек он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года Попков убил 31-летнюю девушку в районе Ново-Ленинского кладбища, он нанес ей не меньше 40 ударов ножом.
Ангарский маньяк совершал зверства в период с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Медицинская экспертиза установила, что он убивал их из-за патологического влечения к совершению убийств. Отмечается, что при это он признан вменяемым.
Ранее сообщалось, что суд приговорил к 18 годам колонии 44-летнего жителя Тамбовской области, который заживо сжёг свою 40-летнюю супругу после ссоры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ангарский маньяк совершал зверства в период с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Медицинская экспертиза установила, что он убивал их из-за патологического влечения к совершению убийств. Отмечается, что при это он признан вменяемым.
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Алина Юрчак