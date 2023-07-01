Ani: в индийском штате Махараштра в результате возгорания автобуса погибли минимум 25 человек

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Как заявил представитель полиции Бабурао Махамуни, всего в автобусе ехали 32 человека
Минимум 25 человек погибли в субботу в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра. Об этом сообщило агентство ANI.
«Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека», — заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни во время брифинга по инциденту. О том, что послужило причиной пожара в автобусе, он не сказал.
Как отмечает ТАСС, все произошло в субботу около 02:00 по местному времени (23:30 мск пятницы). Известно, что автобус следовал из города Яватмал в Пуну.
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«Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека», — заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни во время брифинга по инциденту. О том, что послужило причиной пожара в автобусе, он не сказал.
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Артем Путинцев