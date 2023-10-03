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ANSA: Более 20 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Венеции

03 октября 2023, 23:07
Фото: iStock/conejota

Фото: iStock/conejota

Более 20 человек погибло в результате крушения автобуса, который упал с моста в материковом квартале Местре в Венеции. Об этом сообщает итальянское национальное информагентство ANSA. Среди жертв оказалось двое детей.
По предварительным данным, автобус пробил ограждение, пролетел около 10 метров, задел линию электропередачи, ударился о землю и моментально вспыхнул. Так как он работал на метане, часть людей сгорела заживо.

Авария произошла в Местре, материковом районе Венеции, с островной частью его соединяет автомобильный и железнодорожный мост Свободы.


Автобус арендовал для своих постояльцев кемпинг Jolly в Маргере, среди пассажиров были туристы разных национальностей. Как рассказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро, у некоторых из них украинские паспорта, .

Итальянские власти сообщают о том, что погиб 21 человек, ещё 12 получили ранения. Пятеро пассажиров остаются пропавшими без вести.

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#италия
#автобус
#крушение
#погибшие
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Бывший московский следователь Губин арестован за взятку в 7 миллиардов рублей
03 октября 2023, 22:35

Фото: iStock/BrianAJackson

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина за взятку в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал Baza.
Губина арестовали за взятку размером в 2718 биткоинов (по курсу это 7,3 миллиарда рублей). 

По версии следствия Губин, зная, что на счетах хакеров находится более 5000 биткоинов, оформил протоколы осмотра криптокошельков, в которых указал, что денег там нет.

Помимо повышении взятки в особо крупном размере, Губина также подозревают в превышении должностных полномочий. В настоящий момент бывший следователь находится в международном розыске. Предположительно, он скрывается за границей.

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#следователи
#ск рф
#арест
#розыск
#москва
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Мошенники похитили в Подмосковье 24 тонны чая более чем на 5 млн рублей
03 октября 2023, 21:09

Фото: Istockphoto / blinow61

Полицейские задержали участника мошеннической схемы по хищению индийского чая при перевозке из Новороссийска в подмосковный Подольск. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Во время транспортировки груза перевозчику позвонил неизвестный, который представился его нанимателем, и сказал, что чай нужно доставить в Дзержинский. Там товар перегрузили в другой автомобиль и увезли в Екатеринбург. Полицейским удалось задержать в Одинцовском городском округе мужчину, присутствовавшего во время погрузки товара», – уточнила Петрова ТАСС.
Задержанный рассказал, что знакомый предложил ему подзаработать и за 200 тыс рублей проконтролировать погрузку товара из одной машины в другую, а после расплатиться с водителями и грузчиками. Всего злоумышленники похитили 24 тонны товара более чем на 5 млн рублей, отметила Петрова. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция устанавливает всех участников преступной схемы и ищут похищенный товар. 

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#мошенничество
#татьяна петрова
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели откопали невредимым засыпанного землёй рабочего
03 октября 2023, 20:45

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса откопали молодого человека, которого засыпало грунтом во время земляных работ в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили рабочие, которые рассказали, что во время прокладки ливневой канализации произошёл обвал грунта. Их находившегося в траншее коллегу с головой засыпало землёй. Очевидцы сразу пришли на помощь юноше, освободив его голову и плечи.
 
Прибыв на место ЧП, спасатели быстро и аккуратно откопали 19-летнего парня, который жаловался на боль в ногах. Предполагая, что у рабочего могут быть травмы, спасатели обездвижили его конечности и, зафиксировав пострадавшего на щите, эвакуировали на поверхность. Позже его передали врачам скорой помощи. 
 
Медики не обнаружили у рабочего серьёзных травм, и от госпитализации он отказался.

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#мособлпожспас
#спасатели
#солнечногорск
#рабочие
#чп
#московская область
#подмосковье
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СГБ Азербайджана задержала бывших глав НКР Гукасяна и Саакяна
03 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/7713Photography

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали бывших глав Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, об этом сообщает APA.
СГБ также задержала бывшего председателя парламента НКР Давида Ишханяна. В настоящий момент все трое находятся в Баку, против них возбуждены уголовные дела. 

Напомним, ранее 27 сентября азербайджанская погранслужба сообщила о задержании Рубена Варданяна. Бывшему госминистру предъявили обвинение в финансировании терроризма в Азербайджане. Суд арестовал его на четыре месяца. Рубену Варданяну грозит до 14 лет лишения свободы.

При этом, сегодня в городе Степанакерт Нагорного Карабаха неизвестные обстреляли российско-азербайджанский патруль. Нападавших пока что так и не поймали.

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#нагорный карабах
#азербайджан
#задержание
#уголовное дело
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В Липецке арестовали мужчину, который убил четырехлетнюю падчерицу
В Липецке арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы
03 октября 2023, 19:34

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Суд Липецка арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве четырехлетней падчерицы, об этом сообщили в объединённой пресс-службе региональной судебной системы.
Вчера стало известно, что в Липецкой области приехавший в отпуск боец ЧВК «Вагнер» избил свою жену и четырехлетнюю падчерицу. Сперва мужчина поссорился со своей супругой и избил ее, а затем ему под руку попалась ее четырехлетняя дочь от первого брака. Он набросился на ребенка с кулаками и, по предварительным данным, нанёс ей несколько ударов по голове. Девочка погибла.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 30 ноября 2023 года», - прокомментировали ситуацию представители судебной системы.

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#суд
#отпуск
#мужчина
#девочка
#вагнер
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Подмосковные спасатели не дали малышу выпасть из окна
03 октября 2023, 19:24

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса спасли четырёхлетнего ребенка, едва не выпавшего из окна многоквартирного дома в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили прохожие, которые увидели мальчика, стоявшего на подоконнике у открытого окна. Ребёнок громко плакал. Квартира была расположена на третьем этаже.
 
Прибыв на место вызова, спасатели поднялись к малышу по трёхколенной лестнице и спустили его на землю. Как выяснилось, в квартире малыш находился один. Ребёнка успокоили, а затем передали его сотрудникам полиции и вернувшейся домой матери.
 
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#спасатели
#подмосковье
#московская область
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В Каменске-Уральском поймали серийного душителя, убившего 5 женщин 20 лет назад
03 октября 2023, 19:23

Фото: iStock/YakobchukOlena

В городе Каменск-Уральский Свердловской области внесли приговор серийному маньяку, который изнасиловал и задушил пятерых женщин в 2000 году, об этом сообщает E1.RU.
44-летний Михаил Незнамов оставался на свободе 20 лет. Тогда криминалисты не имели возможно работать с биоматериалом, сейчас же ДНК Незнамова было обнаружено на одежде одной из жертв. В начале 2023 года он был задержан.

Самой младшей жертве маньяка стала 17-летняя девушка, самой старшей - 29-летняя. Со всеми ними он расправлялся, заводя женщин в безлюдные места. Он душил их с помощью предметов одежды, а также собачьего поводка, который Незнамов носил с собой. Сперва все девушки были изнасилованы. 

Незнамов признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Суд вынес маньяку приговор в виде наказания в 17 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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#маньяк
#убийство
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Голого мужчину достали спасатели из дымохода в Калининградской области
03 октября 2023, 19:08

Фото: istockphoto/DmyTo

В городе Светлогорске Калининградской области спасателям МЧС пришлось оказывать помощь мужчине в достаточно необычной ситуации. Будучи абсолютно голым, он застрял в дымоходе гаража.
По сообщению пресс-службы регионального МЧС, спасателям позвонили соседи мужчины и рассказали, что он попал в затруднительную ситуацию. Сами они узнали о случившейся неприятности, когда услышали истошные крики пострадавшего: благо, акустика в дымоходе хорошая.

Подъехавшие сотрудники увидели мужчину, застрявшего в дымоходе своего гаража. К их удивлению, на нем не было никакой одежды. Чтобы извлечь незадачливого трубочиста, потребовались усилия пяти сотрудников МЧС. Также была использована одна единица техники (кран?). Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Зачем он полез в дымоход в обнаженном виде, не сообщается.

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#мчс
#соседи
#мужчины
#сотрудники
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В Москве обстреляли водителя Mercedes и украли у него 30 миллионов рублей
03 октября 2023, 19:04

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестные в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли почти 30 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, инцидент произошел вечером 3 октября на Донецкой улице.

Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице, а напавших на него людей разыскивает полиция. 

Ранее в Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан.

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