ANSA: Более 20 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Венеции

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Более 20 человек погибло в результате крушения автобуса, который упал с моста в материковом квартале Местре в Венеции. Об этом сообщает итальянское национальное информагентство ANSA. Среди жертв оказалось двое детей.
По предварительным данным, автобус пробил ограждение, пролетел около 10 метров, задел линию электропередачи, ударился о землю и моментально вспыхнул. Так как он работал на метане, часть людей сгорела заживо.
Авария произошла в Местре, материковом районе Венеции, с островной частью его соединяет автомобильный и железнодорожный мост Свободы.
Автобус арендовал для своих постояльцев кемпинг Jolly в Маргере, среди пассажиров были туристы разных национальностей. Как рассказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро, у некоторых из них украинские паспорта, .
Итальянские власти сообщают о том, что погиб 21 человек, ещё 12 получили ранения. Пятеро пассажиров остаются пропавшими без вести.
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Авария произошла в Местре, материковом районе Венеции, с островной частью его соединяет автомобильный и железнодорожный мост Свободы.
Итальянские власти сообщают о том, что погиб 21 человек, ещё 12 получили ранения. Пятеро пассажиров остаются пропавшими без вести.
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Артем Путинцев