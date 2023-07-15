AP: Четыре человека погибли при стрельбе в Джорджии

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Минимум четверо людей погибло при стрельбе в американском Хэмптоне (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press. Причины стрельбы пока остаются неизвестными.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).
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Артем Путинцев