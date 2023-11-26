AP: У берегов Йемена захватили нефтяной танкер, связанный с Израилем

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У берегов Йемена неизвестные захватили танкер, который может принадлежать израильской компании. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Оператор подозревает, что на судно могли напасть пираты. Отмечается, что экипаж плавсредства состоит из граждан РФ, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин.
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