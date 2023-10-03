АР: Сенатор Северной Дакоты, его жена и дети погибли в авиакатастрофе

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В американском штате Юта сенатор США от Северной Дакоты Даг Ларсен вместе с женой и двумя детьми погибли в авиакатастрофе. Об этом сообщает Associated Press (АР).
Отмечается, что смерть Ларсена подтверждается в электронном письме, которое лидер республиканского большинства в сенате Дэвид Хог направил другим сенаторам.
В заявлении департамента шерифа округа Гранд говорится, что самолет разбился спустя некоторое время после взлёта с аэродрома Каньонлендс.
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«Сенатор Даг Ларсен, его жена Эми и двое их маленьких детей погибли вчера вечером в авиакатастрофе в штате Юта. Они навещали семью в Скоттсдейле и уже были на пути домой», — пишет агентство.
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Диана Аванесян