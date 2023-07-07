ARD: Немецкая разведка подслушала переговоры Пригожина и Лукашенко

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Разведывательная служба Германии заявила, что смогла подслушать переговоры главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и белорусского лидера Александра Лукашенко во время попытки военного мятежа 24 июня, утверждает немецкая медиагруппа ARD.
«БНД (немецкая разведка), должно быть, была информирована о попытке государственного переворота в России лучше, чем было известно заранее. Согласно расследованию WDR и NDR, она (БНД), должно быть, следила за переговорами между главой «Вагнера» Пригожиным и Лукашенко», - прокомментировали ситуацию журналисты.
В Германии утверждают, что БНД напрямую узнала о посреднической роли Белоруссии в решении конфликта. При этом, немцы узнали о готовящемся мятеже еще за неделю до его начала, однако, проверить информацию не смогли, и потому не стали сообщать ее правительству. Информацию о старте мятежа в Германии получили вечером 23 июня.
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