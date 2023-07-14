Арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков

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Игорь Греков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Shot пишет, что Греков является фигурантом дела о закупках медицинского оборудования, по которому ранее арестовали экс-сенатора от области Ирину Петину.
Греков занимал пост губернатора с 2017 по 2021 годы. При этом он скрыл погашенную судимость. В 2020 году во время прямой линии Владимира Путина рязанская журналистка просила для Грекова звание Героя России. Она рассказала, как он спас 7 человек во время пожара, но потом выяснилось, что он просто стоял возле очага возгорания.
Ирина Петина в те же годы занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области, после чего стала сенатором от региона.
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Греков занимал пост губернатора с 2017 по 2021 годы. При этом он скрыл погашенную судимость. В 2020 году во время прямой линии Владимира Путина рязанская журналистка просила для Грекова звание Героя России. Она рассказала, как он спас 7 человек во время пожара, но потом выяснилось, что он просто стоял возле очага возгорания.
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Мария Фирсова