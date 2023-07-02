Арестован житель Приморья, который похитил ребенка и вымогал деньги у отца

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Жителя Приморья, похитившего 14-летнего подростка и вымогавшего деньги у отца, арестовали
Прокуратура региона в своем телеграм-канале сообщила, что житель Приморья, подозреваемый в похищении 14-летнего мальчика и вымогании денег у его отца, арестован на несколько месяцев, передает РИА Новости.
Напомним, 1 июля краевое управление МВД сообщало, что 37-летний мужчина заявил в полицию на знакомого, обвинив его в том, что ночью знакомый удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха, при этом угрожая потерпевшим арбалетом. Узнав о том, что о незаконном пленении осведомлены сотрудники полиции, подозреваемый сбежал.
Сообщается, что 33-летнего мужчину задержали, ранее он был неоднократно судим. Подозреваемый дал признательные показания. По данным полиции, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
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Напомним, 1 июля краевое управление МВД сообщало, что 37-летний мужчина заявил в полицию на знакомого, обвинив его в том, что ночью знакомый удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха, при этом угрожая потерпевшим арбалетом. Узнав о том, что о незаконном пленении осведомлены сотрудники полиции, подозреваемый сбежал.
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Екатерина Коршунова