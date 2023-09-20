Armenpress: При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек

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«По состоянию на 21.30 (20.30 мск) в результате военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха погибли не менее 200 человек, более 400 ранены», — говорится в публикации.
По информации госагентства, из десяти мирных жителей, гибель которых подтверждена, были пятеро детей. Остальные погибшие, предположительно, являлись военными. Кроме того, более 40 мирных жителей, среди которых 13 детей, получили ранения.
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