Армия Израиля назвала число пленённых ХАМАС жителей

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Палестинское движение ХАМАС захватило в плен 155 человек. Об этом в беседе с газетой Haaretz сообщил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Ранее советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш заявил, что дальнейших конфликтов с Израилем можно избежать при выполнении одного условия. По его словам, палестинским жителям нужно предоставить независимую страну, в которой у них будут права. Если это произойдёт, будет поставлена окончательная точка в многолетнем обострении конфликтов между Израилем и Палестиной.
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Анастасия Чинкова