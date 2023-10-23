Армия Израиля сообщила о не менее 222 заложниках, удерживаемых в секторе Газа

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Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что число заложников в секторе Газа достигло 222 человек.
«ВС Израиля обладают информацией о 222 удерживаемых в секторе Газа заложников, находятся в контакте с семьями похищенных», — заявил представитель ЦАХАЛ, его слова приводит ТАСС.7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак