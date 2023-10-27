Армия Израиля вошла на территорию сектора Газа и провела рейды против ХАМАС

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Сухопутные войска Армии обороны Израиля в ночь на пятницу, 27 октября, вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против палестинского движения ХАМАС. Об этом информирует газета The Jerusalem Post.
По информации издания, в рейде принимают участие пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии армии ЦАХАЛ. Также сообщается, что они уже несколько часов находятся на территории Газы и действуют против «ХАМАС и террористических целей».
Ранее сообщалось, что по приказу президента США Джо Байдена самолеты ВВС нанесли удары по двум военным объектам в Сирии с целью разрушения складов с оружием и боеприпасам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак