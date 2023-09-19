Армянский посол Марукян призвал США вмешаться в ситуацию по Карабаху

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Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян написал в соцсети X (ранее Twitter) о необходимости принятия мер Америкой для урегулирования ситуации в Карабахе.
«Теперь очередь за США в плане того, какие меры будут применены, чтобы остановить агрессию и военное нападение на оказавшихся в западне и голодающих людей», — заявил посол.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха для восстановления конституционного строя, но Армения не давала никому мандат на это. Он заявил, что Армению пытаются втянуть в военные действия.
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Алина Юрчак