Артиллерия ВСУ обстреляла Соболевку Белгородской области

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Губернатор Гладков сообщил, под обстрел артиллерии ВСУ попала Соболевка Белгородской области
Населённый пункт Соболевка в Белгородской области подвергся обстрелу ствольной артиллерии Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
В результате падения снарядов в Валуйском городском округе никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы, совершая подомовой обход.
Ранее сообщалось, что вблизи электроподстанции населённого пункта Новая Таволжанка системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооружённых сил Украины. Предположительно, беспилотник пытался подорвать электроподстанцию, от которой питается весь населённый пункт.
«Повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что вблизи электроподстанции населённого пункта Новая Таволжанка системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооружённых сил Украины. Предположительно, беспилотник пытался подорвать электроподстанцию, от которой питается весь населённый пункт.
Андрей Гаврилов