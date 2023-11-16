Астраханский губернатор Бабушкин опубликовал кадры с места обрушения дома

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал об обрушении дома в Астрахани на площади Привокзальной в своем Telegram-канале и опубликовал первые кадры с места происшествия.
«Для жителей дома организовано 3 ПВР на базе 32, 36 и 4 школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Из дома, который обрушился на Вокзальной улице в Астрахани, эвакуировали 213 человек. Один из свидетелей рассказал МЧС, что до обрушения, по дому пошла трещина. До этого жильцы уже обращались с жалобами в Управляющую компанию на трещину на стене здания.
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Элина Позднякова