Астраханского туриста зарезал муж его новой знакомой из Ленобласти

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Турист из Астрахани познакомился с девушкой на сайте знакомств, и та пригласила его в гости. Внезапно вернувшийся домой муж, убил мужчину. О этом сообщает портал 78.ru.
Инцидент произошел в Ленинградской области.
По информации портала, турист познакомился с девушкой через интернет на одном из сайтов знакомств. Нового знакомого девушка пригласила в гости. Вернувшийся раньше времени супруг, приревновал возлюбленную и несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину.
От полученных травм, пострадавший скончался на месте. О произошедшем правоохранителям сообщил супруг женщины. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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По информации портала, турист познакомился с девушкой через интернет на одном из сайтов знакомств. Нового знакомого девушка пригласила в гости. Вернувшийся раньше времени супруг, приревновал возлюбленную и несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину.
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Анастасия Крестьянова