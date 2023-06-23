Авария с участием четырёх автомобилей произошла на Варшавском шоссе в Москве

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Уточняется, что в пятницу, 23 июня, в сети появился ролик, на котором видно, как в Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием четырёх машин. Комментатор из видеоролика сообщил, что виновником произошедшего инцидента является водитель каршеринга. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения и ехал на большой скорости.
Ранее «Радио 1» сообщало, что авария с участием двух автобусов и автомобиля произошла в Хабаровске, в результате чего построгали пять человек. Их доставили в больницу.