Авдеев: Потерпевший крушение БПЛА обнаружили во Владимирской области

Фото: iStock/Sergafa
Неопознанный беспилотник обнаружили в лесу во Владимирской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.
Как отмечает Telegram-канал Mash, потерпевшее крушение устройство было найдено во Владимирской области впервые с начала российско-украинского конфликта.
Неопознанное устройство обнаружили в лесу Юрьев-Польского района 22 ноября.
При этом, во Владимирской области введён запрет на полёты гражданских беспилотников.
Принадлежность устройства в настоящий момент устанавливается. Однако, после проверки правоохранительных органов было выяснено, что никакой опасности рухнувшее устройство не представляло. Ни взрывчатки, ни иного боеприпаса на нём не было.
В результате падения БПЛА никто не пострадал, отметил Авдеев.
Читайте также:
Волгоградский губернатор Бочаров: При атаке БПЛА ВСУ пострадавших нет
«Спланированный теракт»: В Запорожской области прокомментировали убийство Максудова
Украинский БПЛА атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области
Неопознанное устройство обнаружили в лесу Юрьев-Польского района 22 ноября.
Принадлежность устройства в настоящий момент устанавливается. Однако, после проверки правоохранительных органов было выяснено, что никакой опасности рухнувшее устройство не представляло. Ни взрывчатки, ни иного боеприпаса на нём не было.
В результате падения БПЛА никто не пострадал, отметил Авдеев.
Читайте также:
Волгоградский губернатор Бочаров: При атаке БПЛА ВСУ пострадавших нет
«Спланированный теракт»: В Запорожской области прокомментировали убийство Максудова
Украинский БПЛА атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области
Евгения Парфентьева