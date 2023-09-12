Авиаэксперт Романов назвал возможную причину авиапроисшествия под Новосибирском

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Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов высказал предположение о том, что наиболее вероятной причиной вынужденной посадки самолёта под Новосибирском стал отказ гидравлики.
«Я считаю, что причина — да, возможно, отказ гидравлики, из-за этого они не могли выпустить механизацию. Возможно, не хватило бы взлётно-посадочной полосы в Омске, поэтому они решили лететь в Новосибирск, но не учли, что расход топлива очень сильно увеличивается», — пояснил в беседе с RT Романов.
Он отметил, что при этом какая-то гидравлика всё-таки должна была работать, иначе самолёт просто было бы нереально посадить. По его словам, самолёт имеет три взаимозаменяемые гидравлические системы, поэтому при отказе одной две другие выполняют её функцию, а отказ всех систем невозможен.
«Есть целый «букет» отказов, к которым может привести неисправность гидросистемы. Но у них она частично работала. Возможно, произошла герметизация этой системы на самолёте, поскольку он подвержен вибрации, особенно на взлёте и посадке. Во время вибрации происходит самая неприятная ситуация. Есть такое понятие «усталость», «нагрузка металла», могут трубки лопаться, определённые гайки откручиваться, если не «законтрено», — поделился в беседе с «Царьградом» Красноперов.
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Мелисса Тимофеева