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Авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла автомат гаишника во время перелёта

31 августа 2023, 17:21
Фото: iStock/Takosan

Фото: iStock/Takosan

Сотрудник ГИБДД, летевший из Махачкалы в Екатеринбург, сдал в багаж служебное оружие, но получить по прилете свой пистолет и автомат не смог.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что полицейский возвращался домой из командировки бортом «Уральских авиалиний». На его билет оформили 3 места багажа для перевозки оружия, в числе которого был пистолет Макарова, укороченный автомат АКС-74 и патроны.

В аэропорте Кольцово сотрудник ГИБДД смог получить патроны, а оружие пропало. Сотрудники авиакомпании не смогли объяснить пропажу.


После обращения в полицию оказалось, что ПМ и АКС-74У ошибочно отправили в столичный аэропорт Домодедово.

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#самолет
#багаж
#перелёт
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Двухлетняя девочка отравилась таблетками из родительской аптечки
В Петербурге двухлетняя девочка отравилась таблетками из аптечки
31 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась таблетками из родительской аптечки, сообщает 78.RU.
Инцидент произошел в одной из квартир Невского района Петербурга.

Мать вызвала на дом педиатра, когда у ее двухлетней дочери обострился хондроз. Женщина принесла врачу домашнюю аптечку, чтобы показать, какими лекарствами лечит дочь. После, провожая доктора до двери, она оставила коробку с лекарствами прямо рядом с девочкой, которая успела съесть оттуда несколько таблеток.

Родители экстренно вызвали ребенку скорую помощь, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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#родители
#санкт-петербург
#ребёнок
#отравление
#скорая помощь
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В Тульской области чиновница и её сын отравились насмерть
31 августа 2023, 18:18

Фото: iStock/Sergei Telenkov

В Ясногорске Тульской области обнаружили мёртвой 20-летнюю чиновницу и её 2-летнего сына.
РЕН ТВ пишет, что семью обнаружили днём 29 августа в квартире на улице Машиностроителей. Правоохранители предполагают, что причиной смерти стало отравление. Чем именно отравилась мать и ребёнок, пока неизвестно. На постельном белье обнаружены следы рвоты.
 
Тела погибших отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что школьник выпил энергетик и впал в кому в Крыму. Позже в больнице у него остановилось сердце. Несовершеннолетнему стало плохо после того, как он выпил энергетический напиток.14-летнего школьника экстренно госпитализировали с диагнозом: отравление неизвестным веществом. 

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#отравление
#тульская область
#семья
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В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling
В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина
31 августа 2023, 18:03

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Куршин работает инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне.

В то же время, задержанный вел канал Moscow Calling, в котором он осуждал проведение СВО, действия российской армии, одобрял украинские атаки на территорию России, а также оскорблял военкоров и блогеров, поддерживающих ВС РФ.

Против Куршина возбудили уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#задержание
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Пенсионерка из Питера почти год ходила с зубным протезом в бронхах
В Петербурге пенсионерка почти год проходила с зубным протезом, застрявшим в бронхах
31 августа 2023, 17:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Санкт-Петербурге из бронхов пожилой женщины извлекли зубной протез, с которым она проходила почти год, сообщили представители пресс-службы НИИ имени Джанелидзе в своем Telegram-канале.
Пожилая петербурженка около года мучилась от тупой боли в районе груди. Выяснилось, что она случайно вдохнула часть зубного протеза во время сна и не заметила этого. 

Металлическая конструкция в бронхах постепенно начала развивать нагноение и воспаление плевральной полости, а также образование свища, через который началось распространение инфекции.

В результате операции, из бронхов 60-летней женщины удалили гной объемом около одного литра. Зубной протез также успешно был извлечен. 

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее состояние стабильно. Женщина продолжает проходить лечение в стационаре.

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#санкт-петербург
#зубы
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После атаки на аэропорт в Пскове в небе засекли объект, летевший из Прибалтики
31 августа 2023, 17:22

Фото: iStock/valio84sl

В небе над Псковом после атаки беспилотников на местный аэропорт был замечен неопознанный летательный объект, двигающийся со стороны Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, летевший со стороны стран Прибалтики летательный объект был зафиксирован через несколько часов после того, как был атакован аэропорт в Пскове. Напомним, граница с Латвией и Эстонией находится примерно в 65 км от Пскова.
 
Уточняется, что российская ПВО обнаружила объект накануне в 17:20. По представленным данным, цель двигалась на высоте около 1000 метров от земли со скоростью 120 километров в час. Военные оперативно объявили сигнал «Режим». В воздух были подняты истребители для уничтожения объекта, однако он пропал.
 
В настоящее время оперативные службы проверяют территории на наличие упавших беспилотников.

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Американский кардинал избежал суда за растление малолетнего из-за деменции
NBC News: Бывшего кардинала в США не стали судить за растление малолетнего из-за деменции
31 августа 2023, 17:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший американский кардинал избежал суда за растление несовершеннолетнего из-за старческой деменции, сообщает NBC News.
В среду бостонский суд закрыл дело против 93-летнего бывшего католического архиепископа Вашингтона Теодора Маккарика по причине его старческой деменции.

Кардиналу вменялось как миниму три случае сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Однако, сам Маккарик отказался признавать вину по всем пунткам обвинения. 

Отмечается, что он стал первым в истрии США кардиналом, привлеченным к суду по подобному делу.

В 2019 году папа Римский Франциск исключил Маккарика из коллегии кардиналов.

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Питерского священника приговорили к трем годам колонии за «Фейки про армию»
Священника в Санкт-Петербурге приговорили к трем годам колонии по делу о «фейках про армию»
31 августа 2023, 17:02

Фото: iStock/Photoboyko

Священника в Санкт-Петербурге приговорили к 3 годам колонии по делу о «фейках про армию», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Священнослужителя Иоанну Курмоярову задержали в июне 2022 года за видеоролик на YouTube, в котором он рассматривал пропаганду с точки зрения христианства. 

В нем он обозревал видео выступления главы РФ, и на его фразу: «Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут» он ответил так: «Миротворцы будут в раю, понимаете? А тот, кто развязал агрессию, не будет он в раю, хоть упирайся».

Помимо трех лет лишения свободы, еще два года Курмоярову нельзя ничего выкладывать в интернет.

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В Курганской области скончался один из двух подростков, подожжённых мужчиной
31 августа 2023, 16:58

Фото: iStock/artolympic

В Курганской области 22-летний безработный мужчина облил бензином и поджог двух школьников (14 и 15 лет).
Поздно вечером 30 августа рядом с домом культуры в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа мужчина поджог подростков.
 
Борт санавиации доставил школьника с тяжелыми ожогами в больницу Кургана. Он получил ожог тела более 95% и ожоговый шок. В больнице ребёнок скончался. 
 
Второй подросток получил ожоги 14% тела от первой до третьей степени. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки облили горючим и подожгли 15-летнюю девушку. Перед этим они изнасиловал её.

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#полиция
#ожоги
#дети
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В штате Иллинойс четыре ребенка получили ранения при стрельбе
31 августа 2023, 16:55

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла вечером в среду на юге города Пеория в штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал ABC.
Сообщается, что пострадавшие госпитализированы. Пять человек получили огнестрельные ранения, у одного из пострадавших резаная рана.

По данным полиции штата,  двое раненых находятся в тяжелом состоянии. На данный момент личность преступника не установлена.

Ранее в Москве в квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар, после его ликвидации в жилом помещении был обнаружен труп женщины. Уточняется, что для выяснения точных причин возникновения возгорания будет проведена техническая экспертиза.

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