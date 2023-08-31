Авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла автомат гаишника во время перелёта

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Сотрудник ГИБДД, летевший из Махачкалы в Екатеринбург, сдал в багаж служебное оружие, но получить по прилете свой пистолет и автомат не смог.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что полицейский возвращался домой из командировки бортом «Уральских авиалиний». На его билет оформили 3 места багажа для перевозки оружия, в числе которого был пистолет Макарова, укороченный автомат АКС-74 и патроны.
В аэропорте Кольцово сотрудник ГИБДД смог получить патроны, а оружие пропало. Сотрудники авиакомпании не смогли объяснить пропажу.
После обращения в полицию оказалось, что ПМ и АКС-74У ошибочно отправили в столичный аэропорт Домодедово.
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В аэропорте Кольцово сотрудник ГИБДД смог получить патроны, а оружие пропало. Сотрудники авиакомпании не смогли объяснить пропажу.
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Мария Фирсова