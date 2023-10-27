AviaNews: В небе над Техасом столкнулись два частных самолета

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В небе над американским штатом Техас столкнулись два частных самолета, об этом сообщил Telegram-канал AviaNews.
Авиаинцидент произошел 25 октября в городе Хьюстон.
По предварительной версии, один из самолетов начал взлетать без разрешения диспетчера, в то время как другое воздушное судно заходило на посадку. В результате, взлетающий самолет задел законцовкой крыла хвостовую часть приземляющегося.
Каким-то чудом, никто из находившихся на бортах самолетов не пострадал. Пилоты смогли грамотно выйти из сложившейся ситуации и продолжить полет, а приземляющийся самолет успешно сел.
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По предварительной версии, один из самолетов начал взлетать без разрешения диспетчера, в то время как другое воздушное судно заходило на посадку. В результате, взлетающий самолет задел законцовкой крыла хвостовую часть приземляющегося.
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Евгения Парфентьева