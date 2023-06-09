Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Мурманской области

Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
«В Кольском районе перевернулся рейсовый автобус №104. Там находилось 25 пассажиров. На место аварии выехал мой заместитель, туда же уже прибыли три машины скорой помощи», — написал он в своём elegram-канале.
Андрей Чибис, что в результате ДТП никто не погиб. Число пострадавших он не уточнил, однако отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.