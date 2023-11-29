Автобус с 39 детьми попал в ДТП под Калининградом

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Экскурсионный автобус с 39 детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Калининградской области. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Отмечается, что школьники следовали на автобусе на экскурсию. В результате столкновения на трассе Чернышевское-Калининград, пострадали три человека. По предварительным данным, никто из детей не пострадал.
На место аварии быстро прибыли спасательные службы. Пожарные в срочном порядке отключили аккумуляторные батареи, чтобы избежать возгорания легковых автомобилей, получивших серьёзные повреждения.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины случившегося.
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Анастасия Чинкова