Автобус с рабочими столкнулся с грузовиком на трассе А-108

Фото: Фотобанк МО
«ДТП произошло около 6:30 на шестом километре автодороги А-108. По предварительным данным, водитель автобуса «Мерседес», перевозивший группу рабочих, не справился с управлением и наехал на стоящий на обочине грузовой автомобиль «Фрейтлайнер». Два человека получили телесные повреждения небольшой степени тяжести», – сказали в управлении.
В Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Дагестане арестовали мужчину, устроившего ДТП с восемью погибшими.