Автобус въехал в кирпичный забор дома в Мытищах

Фото: Telegram-канал прокуратуры МО
В городском округе Мытищи автобус въехал в стену жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса, двигаясь по автодороге в посёлке Высоково, выехал на обочину и столкнулся с кирпичным забором дома. Травмы получили три пассажира, им оказывают необходимую медицинскую помощь», – говорится в Telegram-канале надзорного органа.Проверка поручена Мытищинской городской прокуратуре. Она даст оценку соблюдению перевозчиком требований безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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