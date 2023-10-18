Автобусы с гражданами РФ и Молдовы три дня не пускают в Россию из Латвии

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Три рейсовых автобуса с россиянами и молдованами уже три дня не могут попасть в Россию из Латвии, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, около ста пассажиров застряли на КПП Бурачки в Псковской области. Люди рассказывают, что у них практически закончились еда и вода, пограничники не отпускают их даже в туалет.
В то же время, грузовые и легковые автомобили проезжают через КПП без проблем.
Как сообщает Mash, сегодня пограничники все же пропустили один автобус, однако, причину столь длительной задержки объяснить так и не потрудились.
Два же других автобуса, наполненных голодными людьми, остаются на российско-латвийской границе.
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В то же время, грузовые и легковые автомобили проезжают через КПП без проблем.
Два же других автобуса, наполненных голодными людьми, остаются на российско-латвийской границе.
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Евгения Парфентьева