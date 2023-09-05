Автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС сожгли в Москве

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Минувшей ночью двое неизвестных подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащего главному конструктору ГЛОНАСС Валерию Бабакову. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
На место происшествия прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие поджог. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия через забор, открыть дверь парковки они не смогли.
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