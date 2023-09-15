Автомобиль Управления делами Президента попал в аварию в центре Москвы

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В центре Москвы у станции метро «Арбатская» автомобиль «Генезис» с номерами правительства РФ врезался в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В центре Москвы у станции метро «Арбатская» автомобиль «Генезис» с номерами правительства РФ врезался в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, автомобиль с правительственными номерами и мигалкой на крыше совершил столкновение с такси. Результате этого таксист получил сотрясение мозга. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что стал причиной ДТП.
Также по данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», сразу после столкновения номера правительственной иномарки закрыли с помощью тряпки. На месте происшествия прибыли экипажи МЧС, скорой помощи, а также несколько автомобилей ДПС.
Ранее также сообщалось, что в центре Москвы Мерседес врезался мачту городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем такси. Пострадали пять человек.
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Согласно сообщению, автомобиль с правительственными номерами и мигалкой на крыше совершил столкновение с такси. Результате этого таксист получил сотрясение мозга. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что стал причиной ДТП.
Ранее также сообщалось, что в центре Москвы Мерседес врезался мачту городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем такси. Пострадали пять человек.
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Элина Позднякова