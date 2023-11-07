Автомобиль влетел в пешеходов у остановки на севере Москвы

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Автомобиль сбил пешеходов рядом с остановкой на улице Серебрякова в Москве. Об этом сообщает 112.
Отмечается, что в результате аварии пострадали ребенок и взрослый. Им оказывают медицинскую помощь.
Сообщается, что автобус влетел в легковой автомобиль, который сбил пешеходов. На месте ДТП работают экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в массовом ДТП погиб человек. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями в Подмосковье. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате один человек погиб и пятеро пострадали. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.
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В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
Сообщается, что автобус влетел в легковой автомобиль, который сбил пешеходов. На месте ДТП работают экстренные службы. Подробности уточняются.
В результате один человек погиб и пятеро пострадали. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.
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Екатерина Коршунова