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Азербайджан арестовал Варданяна на 4 месяца

28 сентября 2023, 11:15
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд Азербайджана арестовал бывшего министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна на четыре месяца, сообщает канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее стало известно, что Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону, а также незаконном пересечение государственной границы.

Азербайджанский суд поместил бывшего министра НКР в СИЗО на ближайшие четыре месяца.


По обвинением, предъявленным Варданяну, миллиардеру грозит до 22 лет лишения свободы.

При этом, еще в 2022 году бывший государственный министр Нагорного Карабаха отказался от гражданства России, чтобы нивелировать конфликт с Азербайджаном.

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Минздрав Узбекистана сообщил о пострадавших в результате взрыва на складе
28 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/Distortion Media

162 человека пострадали из-за взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана сообщает о погибшем подростке.
 
«В результате ЧП на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека», — сообщает Минздрав.
Во время взрыва подросток находился дома, но взрывная волна выбила оконную раму, которая упала на голову парня и убила подростка. 

24 человека доставлены в больницы, остальным 138 помощь оказывали на месте. Тяжелораненых в больницах нет.
 
Спасатели продолжают ликвидировать возгорание, а коммунальщики очищают территорию от последствий ЧП.
 
По данным МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) на одном из складов на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе произошёл взрыв, а потом вспыхнул пожар. 16 пожарных расчетов ликвидировали возгорание, к 5 утра (03:00 мск) огонь локализовали.

Сообщается, что взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика». Могли сдетонировать аккумуляторы для электромобилей, хранившиеся на таможенном складе.

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#взрыв
#пожар
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Пожарные оперативно ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Королёве
28 сентября 2023, 10:57

Фото: Евгений Лавряшин

По словам заместителя главы администрации городского округа Королёв Сергея Иванова, погибших при пожаре нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек.

Сегодня утром, 28 сентября, загорелась трёхкомнатная квартира на т3 этаже дома на проспекте Космонавтов в Королёве. Из здания эвакуировали 20 человек, 5 из них — дети. 

В настоящее время пожар полностью потушен, но в подъезде отключено электроснабжение. 


Управляющая компания уже занимается ремонтом электропроводки.

«28 сентября в 7:41 в Службу-112 поступила информация о пожаре по адресу: проспект Космонавтов, дом 33 корпус 1. В 8:31 пожар локализован, 8:37 открытое горение ликвидировано, в 8:47 всё потушено. Работало восемь пожарных расчётов. Погибших нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек, расселение не требуется», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Королёв Сергей Иванов.

Горела квартира. Площадь огня составляла 60 кв. метров.

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В Москве мужчину засосало в фильтровую трубу бассейна
28 сентября 2023, 10:57

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

ЧП случилось в «Олимпийской деревне» в Москве.
Shot пишет, что погибшим оказался опытный 56-летний дайвер. Он работал в компании, специализирующейся на чистке бассейнов. В «СК Олимпийская деревня — 80» мужчина погрузился на глубину 6 м. Его рука застряла в трубе.  Самостоятельно он не смог её вытащить, а в баллоне закончился кислород. Мужчина утонул.
 
Труп в воде заметил инструктор по плаванию в спорткомплексе на Мичуринском проспекте. В этом бассейне погибший дайвер проработал более 20 лет.

Ранее в Москве трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неустановленном для пешеходов месте. Трагедия произошла в районе улицы Менжинского. 50-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для пешеходов месте, к тому же, на нём были надеты наушники. В результате, местный житель попал под колёса трамвая. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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#бассейн
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#москва
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Азербайджан предъявил обвинения Рубену Варданяну
Бывшего министра НКР Варданяна обвинили в финансировании терроризма
28 сентября 2023, 10:22

Фото: iStock/Yingko

Бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма, об этом сообщает служба госбезопасности Азербайджана.
Напомним, вчера Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке покинуть Нагорный Карабах через КПП в Лачинском коридоре.

Варданяна освободили от должности главы Нагорного Карабаха еще в феврале 2023 года. В сентября 2022 года президент России Владимир Путин утвердил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.

Сегодня Варданяну предъявили официальные обвинения.

«На основании собранных доказательств Варданяну Рубену Карленовичу, 1968 года рождения, являющемуся в настоящее время гражданином Республики Армения, предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджанской Республики», - прокомментировали ситуацию в азербайджанской службе. 

Суммарно Варданяну грозит более 20 лет тюрьмы.

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Две человеческие мумии обнаружили в погребе дома в Кемеровской области
28 сентября 2023, 09:20

Фото: iStock/vmargineanu

В селе Барановка Кемеровской области мужчина взял в плен отца и брата и запер их в погребе. Пленники скончались после страшных пыток. Пока их обнаружили, тела успели мумифицироваться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, пропавшие перестали выходить на связь, тогда их родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. На место жительство семьи приехали полицейские, вскрыли дом, где обнаружили следы крови, ведущие в погреб. Вскрыв погреб, сотрудники обнаружили в нем два мумифицированных тела 70-летнего пенсионера и его 39-летнего сына.

Рядом с телами также обнаружены топор, гвозди, кувалда, шина от бензопилы и окровавленные тряпки. Судя по всему, этими предметами пленных пытали.

При этом второй 41-летний сын пенсионера дома отсутствовал, так как был госпитализирован в психиатрическую больницу в сентябре текущего года. Ему поставили диагноз параноидальная шизофрения. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
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#тела
#сын
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В Ташкенте во время взрыва на складе погиб подросток
28 сентября 2023, 09:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошёл в Ташкенте в ночь на 28 сентября.
15-летний мальчик погиб, сообщает «Газета.uz», ссылаясь на очевидцев. Во время взрыва подросток находился дома, но взрывная волна выбила оконную раму, которая упала на голову парня. Информация о других жертвах не сообщается. 

Известно о нескольких пострадавших, но точное число пока не известно. 

Напомним, мощный взрыв в ночь на четверг произошёл в Ташкенте. На воздух взлетел таможенный склад, который находился в районе аэропорта. Сообщается, что взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика». Могли сдетонировать аккумуляторы для электромобилей, хранившиеся на таможенном складе. 

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#узбекистан
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#взрыв
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В Красноярском крае женщина 15 лет скрывала убийство младенца
СК РФ: Женщина оставила младенца на морозе в Красноярске и 15 лет скрывала убийство
28 сентября 2023, 06:32

Фото: iStock/fotoember

В Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области. Об этом пишет АиФ со ссылкой на СК РФ.
Уточняется, что убийство произошло в городе Боготол 10 марта 2008 года. 27-летняя женщина оставила на морозе своего восьмимесячного ребёнка, в результате чего малыш погиб от переохлаждения. Тело младенца женщина вывезла на санках и бросила не пустыре. Вплоть до 25 сентября 2023 года она проживала в Свердловской области.

Тело ребёнка обнаружил один из жителей Боготола, о страшной находке он сообщил в полицию. Преступление долгое время не могли раскрыть, но благодаря ориентировке женщину все-таки удалось найти. В настоящее время 43-летнюю подозреваемую доставили в Красноярск, она находится под арестом.

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В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
МЧС Узбекистана: в Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
28 сентября 2023, 06:17

Фото: Фотобанк Московской области

Пожар, возникший после взрыва на промышленном складе в Ташкенте, был успешно локализован, в настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины происшествия, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
Ранее, как сообщалось МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар на одном из складов, находившихся на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента. По информации ведомства, ликвидацией пожара занимаются 16 пожарных расчетов. Минздрав страны также подтвердил наличие пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

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News9Live: Мужчина укусил друга любовницы за пенис из-за отказа от секса втроём
28 сентября 2023, 05:13

Фото: iStock/PeopleImages

В Индии мужчина укусил любовника знакомой за пенис из-за отказа заняться сексом втроём. Об этом пишет News9Live.
Инцидент произошёл в индийском штате Уттар-Прандеш. Житель города Канпур приехал в деревню Раутапур Кала к любовнице, намереваясь заняться сексом. Войдя в дом индиец увидел, что девушка пригласила ещё одного приятеля. Вдвоём они стали требовать, чтобы пострадавший поучаствовал с ними в групповом сексе.

Мужчина отказался, после чего приятель расстроившейся индианки напал на него. В ходе драки он повалил противника и несколько раз укусил его за пенис. Пострадавшему удалось сбежать, в настоящее время он госпитализирован и проходит лечение.

О произошедшем уведомили полицию, но житель Канпура отказался подавать заявление на любовницу и её друга. Правоохранители в свою очередь не стали закрывать дело, проводится дополнительное расследование.

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