Азербайджан арестовал Варданяна на 4 месяца

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Азербайджанский суд поместил бывшего министра НКР в СИЗО на ближайшие четыре месяца.
При этом, еще в 2022 году бывший государственный министр Нагорного Карабаха отказался от гражданства России, чтобы нивелировать конфликт с Азербайджаном.
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