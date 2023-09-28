Азербайджан предъявил обвинения Рубену Варданяну

Фото: iStock/Yingko
Варданяна освободили от должности главы Нагорного Карабаха еще в феврале 2023 года. В сентября 2022 года президент России Владимир Путин утвердил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.
«На основании собранных доказательств Варданяну Рубену Карленовичу, 1968 года рождения, являющемуся в настоящее время гражданином Республики Армения, предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджанской Республики», - прокомментировали ситуацию в азербайджанской службе.
Суммарно Варданяну грозит более 20 лет тюрьмы.
Читайте также:
Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года
Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном
Нагорный Карабах: История конфликта, причины, капитуляция