«Аж за ушами трещало»: Украинская чиновника пыталась съесть взятку при задержании

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Украинская чиновница из Львовской области пыталась съесть взятку при задержании, сообщили в Государственное бюро расследований (ГБР).
«Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка замглавы врачебно-консультационной комиссии. Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы», - прокомментировали ситуацию в ГБР.Отмечается, что задержанная, вместе со своими подельниками, выдавала группы инвалидности военнообязанным, таким образом помогая им избежать призыва. Услуги чиновницы стоили порядка трех тысяч долларов. Во время обысков в квартире женщины обнаружили более 30 тысяч долларов, а также иную иностранную валюту.
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