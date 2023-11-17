Babr Mash: Двух горняков завалило при частичном обрушении шахты в Забайкалье

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Двух рабочих завалило при частичном обрушении шахты в Балейском районе Забайкальского края, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Шахта находится на Верхне-Алиинском месторождении, где добываются золото, серебро и драгоценные металлы.
По сообщению канала, один из шахтёров жив, судьба второго пока остаётся неизвестной. Их поисками уже занимаются горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.
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Артем Путинцев