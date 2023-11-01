Babr Mash: В иркутском СНТ из-за мощного пожара дотла сгорели три дома

Фото: МЧС России
В иркутском садоводстве «Мичуринец» произошёл пожар, площадь которого в момент максимального распространения огня составила 204 квадратных метра, сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Из-за плотной застройки на территории СНТ в результате пожара дотла сгорели три коттеджа, два гаража и баня, однако, к счастью, никто не пострадал. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение около 4:00 мск. Сейчас идёт проливка и разборка пострадавших конструкций.
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Артем Путинцев