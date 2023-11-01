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Babr Mash: В иркутском СНТ из-за мощного пожара дотла сгорели три дома

01 ноября 2023, 05:30
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

В иркутском садоводстве «Мичуринец» произошёл пожар, площадь которого в момент максимального распространения огня составила 204 квадратных метра, сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Из-за плотной застройки на территории СНТ в результате пожара дотла сгорели три коттеджа, два гаража и баня, однако, к счастью, никто не пострадал. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение около 4:00 мск. Сейчас идёт проливка и разборка пострадавших конструкций.

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#пожар
#иркутская область
#происшествия
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«Общественное»: Новые взрывы раздались в Хмельницкой области Украины
01 ноября 2023, 04:57

Фото: iStock/ponomarencko

В Хмельницкой области снова звучат взрывы, сообщает украинское издание «Общественное» без каких-либо подробностей. Это уже вторая серия взрывов за ночь со вторника на среду.
Ранее украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в районе города Хмельницкий (Хмельницкая область Украины), а также в районе Лубен, в Кременчуге и Миргороде (Полтавская область). Кроме того, прошла информация о повреждении инфраструктурного объекта в Днепропетровской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
#взрывы
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«Известия»: В РФ выявили схему легализации наркодоходов на 2,5 млрд рублей
01 ноября 2023, 04:17

Фото: iStock/artoleshko

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что использование «дропов» вызывает обеспокоенность у службы. Об этом пишут «Известия».
По словам собеседника издания, «сегодня мы «сорим» своими персональными данными, передаём другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции». 

Кроме того, зачастую граждан привлекают через интернет, отметил Чиханчин. Так, за определённую сумму россиянам предлагают открыть карту и передать её третьим лицам. Директор Росфинмониторинга рассказал, что служба провела расследование в отношении преступного сообщества, которое связано с масштабным производством и сбытом наркотических средств на территории РФ. 

«Аналитиками нашей службы совместно с правоохранительными органами было установлено более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на третьих лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — рассказал Чиханчин.

Отмечается, что сумма легализации наркодоходов преступного сообщества превысила 2,5 млрд рублей.

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#полиция
#интернет
#карты
#операции
#расследование
#служба
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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту в 14 километров
01 ноября 2023, 03:48

На Камчатке усилилось извержение вулкана Ключевской. Столб выброшенного им пепла поднялся уже на высоту около 14 километров, сообщили сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).




Накануне из Ключевского уже произошло несколько сильных пепловыбросов: вулкану присвоили наивысший, красный код авиационной опасности, а в нескольких камчатских посëлках прошли пеплопады.

Активность Ключевского проявляется чередованием потоков лавы, которые стекают с вулкана вдоль его южных склонов по Апахончичскому и Козыревскому желобам. В результате взрывной деятельности типа стромболиан лава выбрасывается на высоту до 500 метров над кратером. Спутниковые данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения  (КVERT) также показали, что шлейф пепла распространяется на расстояние до 280 километров к юго-востоку от вулкана.

Ключевской является самым высоким из всех действующих вулканов Евразии, его высота составляет 4750 метров. Вулкан находится в Усть-Камчатском районе Камчатки и находится всего в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — поселка Ключи.

Вулканы Камчатки были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира», площадь которого — почти 4 млн гектаров. В него входят Южно-Камчатский заказник,Кроноцкий заповедник, а также природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский».


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#заповедник
#парки
#данные
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#камчатка
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На Сахалине при пожаре в частном доме погибли два человека
МЧС: На Сахалине при пожаре в частном доме погибли два человека
01 ноября 2023, 02:42

Фото: iStock/Diy13

В Южно-Сахалинске при пожаре в частном доме в среду, 1 ноября, погибли два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Пожарного извещателя не было — в огне погибли два человека», — проинформировали спасатели.

По данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, в момент прибытия пожарных частный дом горел открытым пламенем на площади 50 квадратов.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

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#спасатели
#мчс
#дом
#пожар
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ТАСС: В Москве водитель погиб под колёсами собственного автобуса
01 ноября 2023, 01:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса собственного же транспортного средства, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.
«Около 21:00 водитель автобуса припарковал транспортное средство без пассажиров на Анадырском проезде и вышел из кабины. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и совершило наезд на мужчину», — заявили в столичной полиции.

По информации источников агентства, мужчина забыл во время стоянки включить ручной тормоз.

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#автобус
#происшествия
#смерть
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Минобороны: Над Курской областью перехвачено два украинских беспилотника
01 ноября 2023, 01:47

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Дежурная система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над территорией Курской области. Об этом сообщило 1 ноября Минобороны России.
Также в военном ведомстве уточнили, что эта попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена около 23:30 мск.

Ранее во вторник, 31 октября, Минобороны сообщило о том, что украинский БПЛА самолётного типа был сбит над Белгородской областью.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Полтавской области раздаются взрывы
«Страна.ua»: В Полтавской области раздаются взрывы
01 ноября 2023, 00:36

Фото: iStock/Zeferli

Звуки разрывов слышны в Полтавской области Украины, сообщает 1 ноября издание «Страна.ua». По его информации, взрывы происходят в городе Кременчуге, где расположен крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод
Согласно сообщению агентства ТАСС, при этом в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины по состоянию на 00:05 мск объявлялась воздушная тревога.

Ранее «Страна» сообщала о взрывах в другом городе Полтавщины — Миргороде, где, предположительно, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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После драки в экстренно севшем в Сыктывкаре самолёте завели уголовное дело
31 октября 2023, 22:13

Фото: iStock/Akintevs

На мужчин, которые устроил драку в самолёте, вынужденно приземлившемся в Сыктывкаре, завели уголовное дело, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-западной транспортной прокуратуры.
Напомним, 30 октября самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Иркутска в Москву. Полёт проходил в штатном режиме, однако, в какой-то момент между двумя пассажирами завязался спор, а затем и драка. Бунтарей пытался успокоить даже капитан воздушного судна, однако, успехом эти попытки не увенчались. В результате, командир принял решение садиться в запасном аэропорту - в Сыктывкаре. Буйных мужчин передали в руки полиции. 

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц на борту самолета». Ход уголовного дела находится под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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#самолет
#драка
#уголовное хулиганство
#аэрофлот
#происшествия
#прокуратура
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Под украинскими обстрелами Донецка пострадала съемочная группа «Известий»
31 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Съемочная группа «Известий» пострадала под обстрелами Вооруженных сил Украины, об этом сообщили в Telegram-канале газеты.
«Съемочная группа «Известий» пострадала во время работы на месте обстрела в Донецке», - прокомментировали ситуацию представители газеты. 

Отмечается, что в больницу госпитализированы трое корреспондентов издания. В каком состоянии они находятся - пока не сообщается.

Напомним, ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар, в котором пострадал журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи. В настоящий момент мужчина находится в столичной больнице. Его состояние все еще оценивается как тяжелое. В результате атаки погибла четырехлетняя дочь Акифи и родители его жены.

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