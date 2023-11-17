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Бабушкин: В Астрахани после обрушения части дома ввели региональный режим ЧС

17 ноября 2023, 01:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома. Об этом 17 ноября пишут «Известия» со ссылкой на слова главы Астраханской области Игоря Бабушкина.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Семь человек обратились в пункты временного размещения, сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов в своём Telegram-канале. Им оказана необходимая помощь. В ПВР организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С ними работает психолог


Следственный комитет незамедлительно откроет уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Астрахани. Такое поручение уже дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Экс-депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что около пятнадцати лет назад у данного дома обвалилась часть стены, однако собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения. По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением. Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.

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По делу компании Merlion задержаны сразу несколько сотрудников ФСБ
17 ноября 2023, 02:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве задержаны несколько сотрудников ФСБ, подозреваемых в вымогательстве пяти млрд рублей у IT-компании Merlion. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в силовых структурах столицы.
«По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. Силовиков задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным», — сообщил собеседник издания.

Ранее Басманный суд Москвы на три месяца арестовал экс-руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, а также бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя — бывшего следователя Андрея Жерютина.

Напомним, в январе 2023 года Следственный комитет начал расследование скандального дела о попытке посадить обвинить в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Предполагается, что исполнители схемы должны были получить взятку в размере 15 миллиардов рублей.

Фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключение под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

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#уголовное дело
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«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Одесской области
17 ноября 2023, 01:55

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы раздались в Одесской области на юге Украины, пишет издание «Зеркало недели». По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Каких-либо иных сведений издание не приводит.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
#украина
#взрывы
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SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
17 ноября 2023, 00:17

Фото: iStock/Dmitriy_Prokofev

Камера видеонаблюдения смогла запечатлеть начало частичного обрушения дома в Астрахани, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованном видео заметно, как перепуганные жильцы выбегают из дома, сопровождаемые сотрудниками МЧС России.




Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Экс-депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что около пятнадцати лет назад у данного дома обвалилась часть стены, однако собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения. По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением. Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.

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#дома
#мчс
#происшествия
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Собака президента Молдавии Майи Санду покусала главу Австрии Ван дер Беллена
16 ноября 2023, 23:56

Фото: iStock/alexei_tm

Собака молдавского президента Майи Санду, пёс по кличке Кодруц, укусила её коллегу — главу Австрии Александера Ван дер Беллена, приехавшего с визитом в Кишинев. Об этом сообщает «Российская газета».
Инцидент произошел во время прогулки во дворе здания администрации президента Молдавии. Александр Ван дер Беллен попытался погладить собаку, но та неожиданно зарычала и укусила его за руку. Майя Санду, придерживавшая собаку в этот момент, не успела вмешаться.



Позже, на встрече с председателем молдавского парламента Игорем Гросу, президент Австрии был замечен с пластырем на руке. Глава Молдавии, в свою очередь, объяснила поведение своего пса тем, что он испугался большого количества людей.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в США число агентов секретной службы, пострадавших на территории Белого дома из-за укусов пса президента США Джо Байдена по кличке Коммандер, достигло одиннадцати человек. 

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#молдова
#австрия
#собаки
#происшествие
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SHOT: Элитный ЖК в Химках остался без света, воды и тепла
16 ноября 2023, 23:01

Фото: Istockphoto / MushroomsArtSeven

В элитном жилом комплексе Wellton park в деревне Подолино городского округа Химки около 7 тыс человек остались без света и тепла. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.
Они рассказали, что уже более двух часов в домах нет электричества, воды и отопления. Как отметил один из очевидцев, некоторые жильцы застряли в лифтах. 
 
О причинах случившегося пока не сообщается. Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало. 

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#химки
#жкх
#вода
#отопление
#электричество
#московская область
#подмосковье
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В Дагестане чиновник лишился кисти из-за взрыва гранаты
Shot: Замглавы Буйнакска Османову лишился кисти при взрыве гранаты в Дагестане
16 ноября 2023, 22:11

Фото: istock / maxim4e4ek

Заместитель главы Буйнакска Гамзат Османов пострадал в результате взрыва светошумовой гранаты в Дагестане. Чиновнику оторвало кисть.
Как сообщайте телеграм-канал SHOT, 30-летний замглавы администрации городского округа Буйнакск находился на цокольном этаже жилого дома, где произошла случайная детонация светошумовой гранаты. Османова в экстренном порядке доставили в больницу. Обстоятельства инцидента утончаются. 

Гамзат Османов бывший борец вольного стиля, он принимал участие в чемпионатах Европы и мира. После завершения спортивной карьеры пошёл в политику.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СК незамедлительно открыть уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Астрахани.  Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#производство
#ск рф
#дома
#бастрыкин
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Две женщины погибли при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы
МЧС: при пожаре на северо-востоке Москвы двое погибли, семерых человек спасли
16 ноября 2023, 21:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека погибли, семерых удалось спасти в результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает МЧС в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в многоэтажке в столичном районе Марьина Роща вспыхнул пожар. Были слышны хлопки, дым валил с нескольких сторон здания. 

Отмечается, что в настоящее время возгорание полностью ликвидировано. 

Спасателям удалось спасти семерых жильцов дома. Однако в результате происшествия погибли две женщины. 

На месте происшествия работали 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц пожарной техники. 

В прокуратуре города Москвы уточнили, что возгорание случилось в квартире на девятом этаже. Однако точная причина пожара пока неизвестна – будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

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#пожар
#мчс
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#возгорание
#происшествия
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Бывший тренер и президент «Балтики» Корней Шперлинг умер в возрасте 76 лет
16 ноября 2023, 21:10

Фото: istock / SergeyPankratov

В возрасте 76 лет умер бывший президент и тренер калининградского футбольного клуба «Балтики» Корней Шперлинг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу калининградского клуба.

«Бывший президент футбольного клуба "Балтика", бывший тренер команды Корней Шперлинг умер сегодня ночью в 76 лет», — заявили в пресс-службе.
Известно, что в последнее время Шперлинг боролся с тяжелой болезнью. Сестра Шперлинга сообщила, что похороны пройдут 18 ноября.

Шперлинг тренировал калининградский клуб с 1992 по 1993 год. В 1994 и в период 1997-1999 годы Корней Андреевич был тренером-консультантом. В 1994-1996 годы был президентом клуба.

Ранее сообщалось, что бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тренер
#президент
#похороны
#смерть
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В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
Депутат Шеин: 15 лет назад в рухнувшем доме в Астрахани уже обваливалась стена
16 ноября 2023, 21:01

Фото: iStock/Srdjanns74

В обрушившимся доме в Астрахани уже обваливалась стена. Об этом заявил депутат региональной думы, бывший депутат Госдумы Олег Шеин, чьи слова приводит издание «URA.ru».
Он рассказал, что порядка 15 лет назад регион уже оказывал поддержку этому пятиэтажному дому. Тогда у дома обвалилась часть стены. Собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения. 

По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением. 

Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения. 

Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные жильцы смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

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#мчс
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#происшествия
#дома
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