Байден вновь споткнулся при спуске по трапу

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Напомним, что это уже не первый такой случай. РИА Новости привело ряд подобных инцидентов. В этом году Байден спотыкался уже несколько раз. Первый раз – в феврале, когда он споткнулся и упал вперёд во время посадки самолёта в аэропорту столицы Польши, в Варшаве. Вторая ситуация произошла в марте текущего года, когда Байден также споткнулся на трапе, только уже во время подъёма по нему. Это случилось на авиабазе в штате Алабама.
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