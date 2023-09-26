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Байден вновь споткнулся при спуске по трапу

WXYZ-TV Detroit: Байден споткнулся при спуске по трапу своего самолёта
26 сентября 2023, 20:45
Фото: iStock/thomaslenne

Фото: iStock/thomaslenne

Президент США Джо Байден чуть не упал на трапе самолёта в Детройте. Трансляцию прибытия президента в город вёл телеканал WXYZ-TV Detroit.

На опубликованных местным телеканалом кадрах видно, что американский президент, спускаясь по трапу из самолёта, споткнулся, но вовремя удержался на ногах и смог продолжить путь.

Напомним, что это уже не первый такой случай. РИА Новости привело ряд подобных инцидентов. В этом году Байден спотыкался уже несколько раз. Первый раз – в феврале, когда он споткнулся и упал вперёд во время посадки самолёта в аэропорту столицы Польши, в Варшаве. Вторая ситуация произошла в марте текущего года, когда Байден также споткнулся на трапе, только уже во время подъёма по нему. Это случилось на авиабазе в штате Алабама.

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#джозеф байден
#самолет
#аэропорт
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Стало известно количество жертв от взрыва в Нагорном Карабахе
Минздрав Армении: В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли 125 человек
26 сентября 2023, 21:01

Фото: istock / Soumen Hazra

Министерство здравоохранения Армении заявило о гибели как минимум 125 человек от взрыва хранилища с бензином возле дороги в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом заявила глава минздрава Анаит Аванесян. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — заявила она.
Аванесян заявила, что останки доставили в подразделение центра судебной медицины, где их будут идентифицировать. Глава Минздрава добавила, что после уточнений армянская сторона сообщит подробную информацию. 

Ранее сообщалось, что  более 200 человек пострадали при взрыве бензина. Медики оценивали состояния многих из них как тяжелое. 

Напомним, что взрыв произошел вечером 25 сентября, на заправке люди хотели заправиться, чтобы уехать в Армению. 

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#дороги
#взрыв
#человек
#медики
#люди
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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
26 сентября 2023, 17:22

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 52-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске.

Росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили подозрительного мужчину для проверки его документов и обнаружили, что за совершённую кражу он находится в федеральном розыске.

Специалисты доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. 

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#проверки
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#сотрудники
#росгвардия
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В Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада
26 сентября 2023, 15:42

Фото: iStock/vmargineanu

В Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада № 489, при этом ни воспитатели, ни охрана его не заметили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно сообщению, ЧП произошло 11 сентября. Маленький мальчик смог незаметно покинуть здание и территорию детского сада практически сразу после ухода его мамы. Сотрудники дошкольного учреждения не смогли проконтролировать место нахождения воспитанника и обеспечить ему должный присмотр и уход.

Одинокого ребенка заметил более бдительный охранник из соседнего детского сада. Он принял все необходимые меры для обеспечения безопасности для потерявшегося ребенка.

По данному факту проводится соответствующая проверка.

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#проверка
#ребёнок
#чп
#мальчик
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Мигранты из Средней Азии получили огнестрельные ранения во время конфликта в Красногорске
26 сентября 2023, 15:42

Фото: Istockphoto / blinow61

Три человека получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Вечером 25 сентября в реанимацию больницы с огнестрельными ранениями поступили трое мужчин. По данным следствия, между двумя группами, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт. 
 
В ходе ссоры один из мужчин взял ружьё и несколько раз выстрелил в оппонентов. После этого он скрылся на своём автомобиле с места преступления.  Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого ищут. Остальные участники конфликта доставлены в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств ЧП. 

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В аварии с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек

В Химках пьяный мужчина поджёг флаг России и попал в полицию

Президента ФК «Тигрес» Паеса застрелили в собственном авто

 





 

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#московская область
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В аварии с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек
26 сентября 2023, 15:31

Фото: Istockphoto / blinow61

Маршрутное такси врезалось в столб освещения в Богородском городском округе. О ДТП «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.
«На 34-м км трассы М-7 «Волга» микроавтобус наехал на столб освещения. Всего в маршрутке находился 21 человек. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров, в том числе ребёнок», – рассказал собеседник агентства.
Пострадавшие направлены в медучреждение. Все обстоятельства и причины аварии выясняются. 

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#московская область
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В Химках пьяный мужчина поджёг флаг России и попал в полицию
26 сентября 2023, 15:12

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который поджёг российский флаг на входной группе спорткомплекса на улице Чкалова в Химках. Об этом сообщила ТАСС начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанный оказался ранее судимым 26-летним жителем Калужской области. Предварительно установлено, что, находясь в состоянии опьянения, он с помощью зажигалки и жидкости для розжига поджёг государственный флаг России.    

По словам Петровой, против задержанного возбудили уголовное дело о нарушении общественных правил поведения по мотивам идеологической, религиозной, национальной или расовой розни, ненависти или вражды. 

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В Германии порноактера обвиняют в изнасиловании беженки с Украины
26 сентября 2023, 12:46

Фото: iStock/photosvit

В суде Берлина проходит процесс над жителем Германии, который работает порноактером и параллельно работает учителем музыки, его обвиняют в изнасиловании беженку из Украины. Об этом пишет Bild.
Согласно материалам дела, 36-летний немец еще в 2022 году предложил в интернете помощь беженцам с Украины. На предложение откликнулась 27-летняя украинская писательница и переехала жить к нему. При этом она утверждает, что мужчина запер ее в квартире и изнасиловал, однако через два дня ей удалось сбежать.

Сам же немецкий порноактер заявил, что никакого изнасилования не было, а секс произошел по обоюдному согласию. По его словам, девушка выбежала на балкон и начала кричать про изнасилование. Потом она позвонила в полицию и назвала адрес дома, в котором находилась.
 
«Я вышел из себя и дал ей пощёчину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот», - рассказывает мужчина свою версию событий в суде.

Выступление украинки в суде планируется уже в ближайшие дни.

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#изнасилование
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Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
26 сентября 2023, 11:30

Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области был зафиксирован один пожар 25 сентября на площади 0,09 га на территории Егорьевского лесничества в 6 километрах от деревни Бормусово.

Для оперативного тушения пожара было задействовано 8 человек личного состава лесопожарных служб и 4 единицы спецтехники, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Оперативное тушение пожара устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.

Во вторник, 26 сентября на большей части территории Подмосковья передают I класс пожарной опасности, в Виноградовском и Талдомском лесничествах — II класс, в Бородинском, Волоколамском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском и Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IVкласс пожарной опасности.

В среду, 27 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

В четверг, 28 сентября на большей части территории земель лесного фонда региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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Кортеж устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места аварии
Baza: кортеж с мигалками проехал на красный свет, устроил ДТП и скрылся
26 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/kadmy

Кортеж с мигалками устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Кортеж из трёх автомобилей Mercedes с номерами ЕКХ вместе с двумя сопровождающими полицейскими машинами проехал на красный сигнал светофора, после чего устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Уточняется, что следовавший первым полицейский автомобиль врезался в стоящий на перекрёстке внедорожник. 

Авария произошла на пересечении улицы Остоженки и Пожарского переулка. 

Уточняется, что один из автомобилей кортежа ранее был закреплён за главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В настоящее время выясняется, кому Mercedes принадлежит сейчас.

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