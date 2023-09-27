Башкирские чиновники объяснили, зачем прифотошопили форму погибшему военному

Фото: iStock/mawielobob
В Башкирии объяснили, зачем прифотошопили погибшего участника СВО на фото с церемонией награждения, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в сети разгорелся скандал. В июле 2023 года администрация Янаульского района опубликовала фото участника СВО Артура Султангалиева. На фото ему вручают награду за участие в специальной военной операции.
Однако, трогательные кадры оказались неаккуратным фотошопом, который сразу разглядели пользователи сети. Тело Султангалиева было криво «врезано» в фотографию, в то время как сам мужчина находился в больнице с тяжелыми ранениями.
Башкирские чиновники объяснили, почему решили отфотошопить фото с награждением. Оказалось, что герой СВО в это время действительно проходил лечение, и на награждение пришел в сланцах и шортах (оригинальное фото опубликовал Baza).
Чтобы опубликовать красивые кадры с награждения, чиновники решили «нарядить» военного в форму, однако, сделать это качественно не получилось.
25 сентября Султангалиев скончался в больнице.
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Однако, трогательные кадры оказались неаккуратным фотошопом, который сразу разглядели пользователи сети. Тело Султангалиева было криво «врезано» в фотографию, в то время как сам мужчина находился в больнице с тяжелыми ранениями.
Чтобы опубликовать красивые кадры с награждения, чиновники решили «нарядить» военного в форму, однако, сделать это качественно не получилось.
25 сентября Султангалиев скончался в больнице.
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Евгения Парфентьева