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Башкирские чиновники объяснили, зачем прифотошопили форму погибшему военному

27 сентября 2023, 14:12
Фото: iStock/mawielobob

Фото: iStock/mawielobob

В Башкирии объяснили, зачем прифотошопили погибшего участника СВО на фото с церемонией награждения, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в сети разгорелся скандал. В июле 2023 года администрация Янаульского района опубликовала фото участника СВО Артура Султангалиева. На фото ему вручают награду за участие в специальной военной операции.

Однако, трогательные кадры оказались неаккуратным фотошопом, который сразу разглядели пользователи сети. Тело Султангалиева было криво «врезано» в фотографию, в то время как сам мужчина находился в больнице с тяжелыми ранениями.


Башкирские чиновники объяснили, почему решили отфотошопить фото с награждением. Оказалось, что герой СВО в это время действительно проходил лечение, и на награждение пришел в сланцах и шортах (оригинальное фото опубликовал Baza).

Чтобы опубликовать красивые кадры с награждения, чиновники решили «нарядить» военного в форму, однако, сделать это качественно не получилось.

25 сентября Султангалиев скончался в больнице.

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Под обстрелом Донецка погиб мирный житель
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка
27 сентября 2023, 14:00

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате обстрела Донецка погиб мирный житель, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района также погиб мужчина 1960 года рождения», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.

Ранее мэр сообщал, что снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, в результате чего здания получило значительные разрушения. Он также отметил, что под завалами остаются пострадавшие.

По информации Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 585 дней эскалации в ДНР погибли 4703 мирных жителя, в том числе 139 детей. Число пострадавших за это же время составило 5254, среди них 351 ребенок.

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Директор частной столичной школы «заказала» бывшим ученикам жену любовника
Суд в Москве повторно рассмотрит дело «заказавшей» соперницу директора школы
27 сентября 2023, 13:35

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве повторно рассмотрит дело Василисы Масловой, которая заказала убийство жены своего любовника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей Гагаринского суда Москвы.
По информации СМИ, в 2020 году директор одной из частных школ Москвы Маслова задумала расправиться с супругой своего любимого мужчины. Столь важное дело она поручила бывшему ученику Николаю Фролову. Он выполнил приказ педагога – подкараулил женщину и избил ее. Однако, этого Масловой было мало. К делу она подключила еще одного человека, которого когда-то учила – Ирину Погарченко. Вместе с Фроловым они выследили жертву и несколько раз ударили ее ножом. Истекающую кровью женщину подобрали случайные прохожие, к счастью, медикам удалось ее спасти. 

В августе 2022 года Гагаринский суд вынес оправдательные вердикты для Масловой и Погарченко, Фролова же приговорили к 5,5 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. 

Однако, позже Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда первой инстанции из-за нарушений. Второго октября дело вновь поступит в суд присяжных для повторного рассмотрения.

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#суд
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#убийство
#москва
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Рубен Варданян арестован
Бывшего министра Нагорного Карабаха Варданяна задержал Азербайджан
27 сентября 2023, 13:13

Фото: iStock/BrianAJackson

Азербайджанская сторона задержала бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, об этом «РБК» рассказала его жена Вероника Зонабенд.
«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (Нагорного Карабаха), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», - прокомментировала ситуацию Зонабенд.

Отмечается, что Варданян был задержан на КПП в Лачинском коридоре.

Напомним, Варданяна освободили от должности главы Нагорного Карабаха еще в феврале 2023 года. ​Тогда его полномочия передали генпрокурору Гургену Нерсисяну. При этом, в сентября ​2022 года президент России Владимир Путин ​утвердил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.

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#азербайджан
#задержание
#министр
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Во Владивостоке учитель физкультуры ударил ученика и начал его душить
27 сентября 2023, 13:09

Фото: iStock/mrohana

Во Владивостоке физрук напал на школьника и попытался его задушить.
Видео появилось в Telegram-канале «Приморье Онлайн». Автор публикации призвал обратить внимание на инцидент и привлечь учителя к ответственности. Сообщается, что физрук, который ударил ученика, сделал это в присутствии учительницы пострадавшего.

Физрук ударил школьника кулаком, а потом начал душить на глазах одноклассников. В СК РФ изучили видеозапись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в совращении школьников арестована учительница из штата Алабама. 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост работала в христианской школе города Люверн.

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#учитель
#школа
#насилие
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В одном из нежилых зданий Москвы вспыхнул страшный пожар
В Москве на улице Большая Косинская тушат сильный пожар в нежилом здании
27 сентября 2023, 12:50

Фото: iStock/Distortion Media

В сеть попали кадры страшного пожара, разгоревшегося в одном из нежилых зданий Москвы, видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
По информации СМИ, кадры горящего здания были сделаны на столичной улице Большая Косинская.

В настоящий момент возгорание пытаются ликвидировать, однако, огонь уже успел перекинуться на растущие рядом деревья.

О жертвах и пострадавших пока ничего не известно. 

Ранее жители квартиры на 7 этаже дома на Ферганской улице в Москве оставили телефон заряжаться и ушли на работу. Аккумулятор сильно перегрелся и взорвался. В комнате вспыхнул пожар. Полностью выгорела комната, огонь повредил прихожую. В огне погибла кошка. Жертв среди людей удалось избежать.

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#возгорание
#кадры
#москва
#пожар
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В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал школьницу
27 сентября 2023, 11:49

Фото: iStock/Motortion

В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 66-летний мужчина напал на 12-летнюю школьницу и изнасиловал ее. В полицию об этом сообщила мать ребенка. Она также отметила, что насилие над ребенком произошло уже второй раз. Первый раз девочка подверглась ему еще в феврале, когда была в гостях у дворника. Почему женщина ранее не обратилась в полицию, неизвестно.

«Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, когда она была у него в гостях», - говорится в сообщении.

1 сентября пенсионер опять поймал девочку и вновь изнасиловал ее. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские уже задержали подозреваемого. С ним проводится работа.

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#насилие
#уголовное пенсионер
#полицейские
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В Оренбургской области медведь бегал наперегонки с машиной
27 сентября 2023, 11:36

Фото: iStock/Eric_Johnston

В Оренбургской области на поле заметили медведя, бежавшего рядом с машиной.
Об этом сообщил глава Медногорска Андрей Нижегородов.
 
На видео заметно, как медведь бежит по полю и старается догнать машину водителя-очевидца. Потом зверь устал и остановился.
 
По словам Андрея Нижегородова, в последний месяц медведи стали чаще появляться на территории Кувандыкского района.
 
«Как правило, животные ведут себя мирно и сами боятся людей. Но бывает, что и хозяйничают на чужой территории. Убедительная просьба во время прогулок по лесу соблюдать меры безопасности», - обратился к местным жителям Нижегородов.
Ранее в Новосибирской области медведь остановил поезд. Ночью 24 сентября на перегоне Барабинск – Труновское медведь преградил поезду дорогу и не спешил уходить с путей. На место происшествия приехали полицейские.

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#животное
#животные
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В Новосибирске мужчина надел на шею беременной сожительнице ошейник и избил
27 сентября 2023, 11:19

Фото: ГУ МВД РФ по МО

В Новосибирске мужчина издевался над беременной сожительницей в гараже.
Управление СК по региону сообщает, что ночью 20 сентября мужчина под действием алкоголя и наркотиков избивал беременную сожительницу. Женщина получала удары лопатой, топором, тапком и зонтом. Кроме этого сожитель надевал на её шею ошейник.
 
Пострадавшая попросила помощи у прохожего. Он вызвал полицию. Неадекватный мужчина угрожал топором и прибывшим на место полицейским.
 
В данный момент мужчину заключили под стражу.

Ранее жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге.

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#полиция
#чп
#насилие
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Журналисту МИА «Россия сегодня» Сергейцеву подкинули свиную голову
27 сентября 2023, 11:03

Фото: iStock/Chalabala

Неизвестные звонили и писали Тимофей Сергейцеву с угрозами, а сейчас перешли к действиям.
Baza пишет, что 59-летний Сергейцев обнаружил голову вечером 26 сентября. Она лежала рядом с его дверью в чёрном пакете. Журналист не удивился и вызвал полицейских. По словам Сергейцева, последнее время неизвестные угрожают его жизни и здоровью, рассылают угрозы по почте и звонят.

Сергейцев не знает, кто это может быть. Голову забрали полицейские.
 
Тимофей Сергейцев родился в Челябинске. Является автором книг, а также статьи «Что Россия должна сделать с Украиной?». С 3 июня 2022 года он числится в санкционных списках Евросоюза.

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#санкции
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