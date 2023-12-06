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Баскетболисту-инвалиду грозит пожизненный срок за перевозку 20 кг наркотиков

Shot: В Казани задержали баскетболиста-инвалида, перевозившего 20 кг наркотиков
06 декабря 2023, 07:58
Фото: istock / lekcej

Фото: istock / lekcej

Баскетболиста, инвалида-колясочника из Уссурийска задержали с 20 килограммами наркотиков в Казани на трассе М7 «Волга». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 32-летний мужчина ехал на автомобиле из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Спортсмена остановили на стационарном посту в Казани с целью проверки. Автомобиль мужчины, который сильно нервничал, проверили и обнаружили между вторым и третьим рядами сидений 20 кг неизвестного вещества в упаковке. Экспертиза установила, что внутри пакета находится мефедрон.

Известно, что мужчина является инвалидом первой группы, у него травма позвоночника. Раньше мужчина являлся членом команды по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье», в составе которой участвовал в чемпионате РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобиль
#наказание
#мужчина
#спартак
#наркотики
#арест
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В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами
В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами — СК
06 декабря 2023, 06:32

Фото: iStock/Dzurag

В Хабаровске был проведен рейд в общежитии после избиения мигрантами двух студентов вуза. В настоящее время заведено дело, решается вопрос о заключении хулиганов в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следственного управления, студентов ТОГУ избили в общежитии вуза 28 ноября вечером.

«Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ РФ по Хабаровскому краю, УМВД РоФ по Хабаровскому краю при поддержке ОМОН «Амурский» Росгвардии проведены процессуальные действия в общежитии, 27 мигрантов опрошены. Выявлены трое подозреваемых», — проинформировали в региональном СУ СК.

Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство по мотивам национальной ненависти) УК РФ. 

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#хулиганство
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Суд отказал якутскому «шаману» Габышеву в переводе в психбольницу общего типа
06 декабря 2023, 05:52

Фото: iStock/gorodenkoff

В Приморье Уссурийский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского «шамана» Александра Габышева из психиатрической больницы спецтипа в психиатрическую больницу общего типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Габышева Ольгу Тимофееву.
В феврале прошлого года в Новосибирске суд смягчил Габышеву тип стационара на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. Сейчас Александр Габышев находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске. В среду, 6 декабря, суд рассмотрел очередное ходатайство о переводе якутского «шамана» из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа.

«Суд, несмотря на представление врачей, отказал в переводе в больницу общего типа. Прокурор был против перевода», — цитирует агентство слова Тимофеевой.

Она отметила, что, по словам врачей, Габышев прошел необходимый курс лечения и его нахождение в психиатрической больнице спецтипа больше не требуется.

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Минздрав Камчатки назвал причину отравления 40 рабочих
Минздрав Камчатки: Причиной отравления 40 рабочих стал гастроэнтерит
06 декабря 2023, 04:29

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников заявил, что, предварительно, причиной отравления рабочих на строительстве нового терминала в аэропорту города Елизово стал гастроэнтерит. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты», — цитирует агентство слова собеседника.

В настоящее время сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора проводят расследование в кафе, где питались рабочие.

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В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного судебного пристава
В Челябинске первого замглавы УФССП задержали за злоупотребление полномочиями
06 декабря 2023, 04:03

Первого замруководителя главного управления ФССП по Челябинской области задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«Сотрудниками регионального УФСБ задержана первый заместитель руководителя ГУФССП. Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — цитирует агентство слова собеседника.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области подтвердили участие в оперативном сопровождении по данному уголовному делу.

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#уголовное дело
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#рф
#приставы
#челябинск
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В Италии арестуют шесть человек, помогавших сбежать россиянину Артему Уссу
06 декабря 2023, 02:46

В Италии полицейские начали операцию по аресту шести человек, помогавших российскому предпринимателю Артему Уссу бежать из-под домашнего ареста. Об этом пишет РИА Новости.
«В эти часы карабинеры в сотрудничестве с агентством ЕС Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца и пяти иностранцев, которых выследили за рубежом», — проинформировали в управлении карабинеров.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ведут работу на территории провинции Брешия, расположенной близ Милана, а также в Хорватии и Словении.

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#арест
#россияне
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Mash: На Дальнем Востоке произошло массовое отравление рабочих
06 декабря 2023, 01:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

На Дальнем Востоке в городе Елизово произошло массовое отравление рабочих. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По информации канала, в настоящее время 41 человек госпитализирован. Все пострадавшие работали на стройке нового терминала аэропорта и питались в расположенном там же кафе.

Делом заинтересовалась прокуратура, сейчас точку общепита проверяют.

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В Краснодарском крае 16 человек пострадали в ДТП с маршруткой и бензовозом
06 декабря 2023, 00:04

Фото: iStock/Motortion

Число пострадавших в ДТП с бензовозом маршрутным автобусом в Краснодарском крае выросло до 16. Об этом сообщается в Телеграм-канале оперштаба Кубани.
«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки КАМАЗ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место ДТП вылетела санавиация. Пострадавших доставили в ЦРБ Славянска-на-Кубани, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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#спасатели
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#человек
#краснодарский край
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Бастрыкин потребовал доклад о двухлетней девочке с обломком катетера в артерии
05 декабря 2023, 23:42

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о ситуации с двухлетней девочкой, которой кусок катетера попал в лёгочную артерию. Инцидент произошёл в Пермском крае, говорится в Телеграм-канале Следственного комитета.
Девочка родилась в 2021 году недоношенной. В больнице ей поставили катетер, чтобы ребёнок набирал вес, однако менее чем через сутки он порвался.

«В вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию. До того как катетер оказался у сердца, извлечь из вены его не пытались», — сообщили в пресс-службе СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Глава СК поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о ходе расследования.

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#уголовное дело
#ук
#ск рф
#девочка
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Подмосковные спасатели освободили запертую на балконе малышом молодую мать
05 декабря 2023, 22:53

Фото: Istockphoto / victorass88

Работники Мособлпожспаса освободили молодую женщину, запертую на балконе маленьким сыном. Инцидент произошёл в многоквартирном доме посёлка Нижний МИЗ Можайского городского округа. Рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился сосед женщины, который вышел на балкон и услышал, как она зовёт на помощь.
«Выяснилось, что, когда молодая мама вышла на балкон по хозяйственным делам, трёхлетний сын повернул ручку балконной двери и закрыл женщину на морозе в лёгкой одежде. Как малыш ни старался, открыть дверь снова он не смог. Тогда женщина стала звать на помощь соседей», – сообщил замначальника части Роман Протасевич
Прибыв по указанному адресу и попав в жильё, спасатели специальным слесарным инструментом деблокировали дверь, закрытую изнутри на щеколду. Затем они впустили замёрзшую женщину в квартиру. От медицинском помощи молодая мама отказалась. С малышом также всё было в порядке. 
 
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