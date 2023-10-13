Басманный суд Москвы арестовал адвоката Навального* Сергунина

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Басманный суд Москвы арестовал адвоката оппозиционного политика Алексея Навального* Игоря Сергунина, сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Ранее источник RT сообщал, что Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве, предварительно проведя обыски в их квартирах. Игоря Кобзева задержали в городе Ковров Владимирской области, в его доме также прошли обыски. Задержанных подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества. Вскоре всех троих доставят в Следственный комитет.
Отмечается, что всем адвокатам Навального* вменяется статья об участии в экстремистском сообществе.
Заседание по делу Сергунина прошло в закрытом режиме.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И.С меры пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировали ситуацию в суде.
Заседание по делу Сергунина прошло в закрытом режиме.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ.
Евгения Парфентьева