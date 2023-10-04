Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомедова до 2 декабря

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Басманный суд арестовал бывшего министра спорта Дагестана, мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова до 2 декабря, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, Магомедова подозревают в связях с криминалом и хищениях бюджетных средств во времена, когда он был министром спорта Дагестана: с 2012 по 2021 год.
В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры.
Магомедов будет находиться в СИЗО до 2 декабря.
Ранее в кабинете у мэра Юрия Кариха прошли обыски: правоохранители изъяли документы. Чиновник доставлен в Иркутск на допрос.
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В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры.
Ранее в кабинете у мэра Юрия Кариха прошли обыски: правоохранители изъяли документы. Чиновник доставлен в Иркутск на допрос.
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Евгения Парфентьева