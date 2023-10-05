Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта по делу главы Кизилюрта

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Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта уголовного дела экс-министра спорта Дагестана и главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Решение вынесено в отношении руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбега Махачева.
Таким образом, Махачев и Магомед Магомедов будут находиться под стражей минимум до 2 декабря. Заседания об избрании меры пресечения обоим проходили в закрытом режиме.
По информации СМИ, Магомедова подозревают в связях с криминалом и хищениях бюджетных средств во времена, когда он был министром спорта Дагестана: с 2012 по 2021 год.
В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры.
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Таким образом, Махачев и Магомед Магомедов будут находиться под стражей минимум до 2 декабря. Заседания об избрании меры пресечения обоим проходили в закрытом режиме.
В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры.
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Артем Путинцев