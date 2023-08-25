Басманный суд продлил арест Дарье Трепловой* до 2 декабря

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Дарья Треплова*, обвиняемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, повлекшего гибель военного корреспондента Владлена Татарского, будет находиться под стражей до 2 декабря. Срок продлил Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.
Напомним, что 2 апреля 2023 года Дарья Треплова* во время встречи дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z» в одном из кафе Санкт-Петербурга вручила военному корреспонденту статуэтку, внутри которой располагалось взрывное устройство. Оно сдетонировало, убив Татарского на месте. Ещё 42 человека получили травмы.
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*внесена в перечень экстремистов и террористов в России
Анастасия Чинкова