Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Maybach российского рэпера Василия Вакуленко, известного поклонникам как Баста, попал в ДТП на выезде с питерской «Газпром Арены», где прошёл концерт артиста. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в момент аварии Баста сидел на заднем сидении автомобиля.
По информации Mash, после ДТП Вакуленко отправился в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле.
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