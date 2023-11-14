Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигранта с жителем Самары

Фото: сайт СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следкому Самары возбудить по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары уголовное дело. Об этом говорится в Телеграм-канале следственного комитета.
В социальных сетях ранее появилась информация о мигранте, накануне освободившимся из мест лишения свободы, который выложил в Сеть ролик с избиением в Самаре неизвестного молодого человека. Уточняется, что нападавший находится в России незаконно.
Самарские полицейский в настоящее время устанавливают участников и очевидцев инцидента. Местных жителей просят сообщить в ближайший отдел полиции об известных деталях.
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«Следственными органами СК РФ по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян