Бастрыкин потребовал доклад о действиях мигрантов, нападавших на детей

Фото: сайт Кремля
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий мигрантов в отношении детей в Самарской области. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, задержали. По словам главы комитета Госдумы, задержанными оказались два брата, уроженцы Таджикистана.
Напомним, в период с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами. В результате побоищ некоторые их участники получили травмы.
Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Пять обвиняемых по данному делу арестованы.
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Екатерина Коршунова